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إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 03:55 إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018 | بوليتيك
إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018.

شــوف تيفي:

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018.

وأوضحت الوزارة الأربعاء في بلاغ لها أن الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة الفلاحية والقروية تهدف إلى مكافأة جهود النساء والرجال في الصحافة الوطنية الذين أسهمت أعمالهم الصحفية في الإخبار والإعلام حول قطاعي الفلاحة والتنمية القروية بالمغرب.

وتفتح هذه الجائزة أمام وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية.
وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والإذاعية للفترة الممتدة من فاتح أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018، من خلال جائزة كبرى لكل فئة، الأولى مخصصة للسمعي البصري، والثانية للصحافة المكتوبة والالكترونية، بالإضافة إلى منح جائزة ثانية وثالثة للصنفين.

وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام والمهن الفلاحية وهيئة التدريس ومسؤولي قطاع الفلاحة. ويتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم.

وذكرت الوزارة بأنه منذ النسخة الأولى، المنظمة بمكناس سنة 2014 على هامش المعرض الدولي للفلاحة، لقيت الجائزة نجاحا كبيرا وتميزا بمشاركة ما لا يقل عن 40 مرشحا في كل دورة، ينتمون لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري.

وسيتم تسليم الجائزة خلال الدورة 13 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 24 أبريل إلى 28 أبريل المقبل.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة وإيداع الترشيحات قبل ثالث أبريل 2018 على الساعة 12 زوالا بمقر قسم التواصل بالوزارة.

 

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