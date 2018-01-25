حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا ﻿

نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن الطفلات الأربع ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس، مصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة ''السيدا''.

''شوف تيفي''

نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن الطفلات الأربع ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس، مصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة ''السيدا''.

وأكد المصدر ذاته أن طبيبة بمدينة فاس، أجرت يومه الأربعاء، فحوصات طبية للضحايا الأربعة، والتي أكدت بأنهن مصابات فقط بالفطريات، نظرا للممارسات الشاذة التي كان يقوم بها البيدوفيل خلال استغلاله لهن جنسيا.

وأشار ذات المصدر إلى أن فحص الطفلات تم صباح يومه الأربعاء، بحضور فاعلين حقوقيين، قرروا الدخول على الخط في هذا الملف الذي هز الرأي العام.