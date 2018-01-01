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نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 02:11 نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى | بوليتيك
نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى
سلم حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في ملف حراك الريف لهيئة المحكمة بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، قرارا لمندوبية السجون يقضي بنقل 6 من معتقلي سجن عكاشة إلى سجون قريبة من الجامعات التي كانوا

''شوف تيفي''

سلم حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في ملف حراك الريف لهيئة المحكمة بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، قرارا لمندوبية السجون يقضي بنقل 6 من معتقلي سجن عكاشة إلى سجون قريبة من الجامعات التي كانوا مسجلين بها.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد تقرر نقل المعتقلين من أجل اجتياز الدورة الأولى من امتحانات الموسم الجامعي.

وحسب ممثل النيابة العامة، تضيف اليومية، فإن الأمر يتعلق بكل من ''صلاح لشخم، محمد الأصريحي، شاكر المخروط، جواد الصابري ، محمد حاكي ومحمد النعيمي''، بينما سبق للمعتقل أهباض أن اجتاز امتحاناته داخل سجن عكاشة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حراك الريف المعتقلين الموسم الجامعي امتحانات

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