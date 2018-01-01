مثير..هذا ما ينتظر اللي بغا يزور تذاكر مونديال روسيا ﻿

أعلن مجلس النواب الروسي ''الدوما'' خلال اجتماعه، يومه الأربعاء، عن وضع قانون يحظر بيع وتزوير تذاكر كأس العالم 2018.

''شوف تيفي''

أعلن مجلس النواب الروسي ''الدوما'' خلال اجتماعه، يومه الأربعاء، عن وضع قانون يحظر بيع وتزوير تذاكر كأس العالم 2018.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية فالقانون الجديد الذي أقره مجلس الدوما الروسي يهدف إلى مراقبة ومنع بيع تذاكر مزورة لكأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا، حيث سيتم معاقبة المواطنين بغرامة تتراوح ما بين 20 إلى 25 ضعف ثمن التذكرة، وبالنسبة للمسؤولين ستصل الغرامة إلى 30 ضعفا ثمن التذكرة.

وأكدت الوكالة بأن الغرامة ستتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 70 ألف روبل للمواطنين العاديين وللموظفين ستتراوح الغرامة ما بين 150 إلى 200 ألف روبل مع إمكانية الإقالة من العمل، وذلك من أجل الحد من السوق السوداء والإتجار ببيع بطاقات كأس العالم وملاحقة المخالفين.