رسميا..سلسلة فنادق تحمل العلامة التجارية لرونالدو تصل إلى المغرب ﻿

يفتتح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صمن سلسلة فنادق بيستانا، فندقا جديدا في مشروع ''بيستانا سي.آر7'' في مدينة مراكش العام القادم، حيث يأمل بمضاعفة عدد الفنادق التي تحمل هذه العلامة

''شوف تيفي''

يفتتح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صمن سلسلة فنادق بيستانا، فندقا جديدا في مشروع ''بيستانا سي.آر7'' في مدينة مراكش العام القادم، حيث يأمل بمضاعفة عدد الفنادق التي تحمل هذه العلامة التجارية خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الأربعاء، فإن رونالدو، يحذوا حذو نجوم رياضة آخرين استثمروا في فنادق ومن بينهم لاعب التنس آندي موراي ولاعبا كرة القدم جاري نيفيل ورايان جيجز، لكن مشروع رونالدو له طموحات عالمية.

وأكدت الوكالة أن المشروع الجديد هو الخامس في سلسلة (بيستانا سي.آر7)، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي.آر) ورقم قميصه (7)، مشيرة إلى أن جوزيه روكيت رئيس التطوير في مجموعة بيستانا للفنادق، قال إن المشروع سيستأجر الفندق الذي يضم 160 غرفة لمدة 20 عاما ويديرها وسيكون المستثمر المغربي '' إم.أفينيو'' هو المالك والممول.