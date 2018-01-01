يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن فتاة في عمر الزهور، أقدمت على الانتحار شنقا، يومه الأربعاء، بالقرب من منزل أسرتها المتواجد على مستوى دوار أملاوك بجماعة بني سميح قيادة بني رزين بإقليم شفشاون.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن فتاة في عمر الزهور، أقدمت على الانتحار شنقا، يومه الأربعاء، بالقرب من منزل أسرتها المتواجد على مستوى دوار أملاوك بجماعة بني سميح قيادة بني رزين بإقليم شفشاون.

وأكد المصدر ذاته أن الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 22 سنة، عُثر عليها من طرف أفراد أسرتها جثة هامدة وهي معلقة بواسطة حبل إلى جدع شجرة، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعت بالشابة إلى الانتحار ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

وأوضح ذات المصدر أن جثة الهالكة تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بشفشاون، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بالاستماع لأفراد أسرتها للكشف عن ظروف وملابسات انتحارها.