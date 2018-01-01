ريال مدريد يودع منافسات كأس الملك أمام ليغانيس ﻿

خرج فريق رِيال مدريد لكرة القدم، قبل قليل، من مسابقة كأس ملك إسبانيا برسم دور الربع، بعد هزيمته إيابا أمام نظيره ليغانيس، بهدفيْن لهدف، على أرضية ملعب ''سانتياغو برنابيو''، علما أن لقاء الذهاب كان

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خرج فريق رِيال مدريد لكرة القدم، قبل قليل، من مسابقة كأس ملك إسبانيا برسم دور الربع، بعد هزيمته إيابا أمام نظيره ليغانيس، بهدفيْن لهدف، على أرضية ملعب ''سانتياغو برنابيو''، علما أن لقاء الذهاب كان لصالح أبناء زين الدين زيدان بهدف نظيف.

وافتتح فريق ليغانيس حصة التسجيل في الدقيقة 32' بواسطة اللاعب خافيير إراسو، قبل أن يُعدل فريق الريال مع بداية الجولة الثانية عن طريق المهاجم كريم بنزيما، لكن سرعان ما عاد ليغانيس إلى المقدمة في الدقيقة 56' عبر اللاعب غابريل إييل.

وبهذه النتيجة، أنهى الفريق الملكي مسيرته في منافسات كأس الملك وابتعد عن صدارة الدوري بـ19 نقطة، وتنتظره مواجهتيْن صعبتيْن في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.