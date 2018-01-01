فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق للحظة اختطاف فتاة بأكادير تعرضت للاغتصاب على يد مجهول.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق للحظة اختطاف فتاة بأكادير تعرضت للاغتصاب على يد مجهول.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت بحر الأسبوع الماضي بمنطقة تيكوين بأكادير، حيث قام مجهول باختطاف فتاة حوالي الساعة السادسة صباحا، من أمام المقهى التي تعمل بها كنادلة خلال تسجيلها لطلبه.

وأكد ناشرو الفيديو بأن المعني بالأمر، أقدم على اختطاف النادلة تحت التهديد بسيف من الحجم الكبير، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليها واغتصابها، موضحين بأنها تقدمت بعد ذلك بشكاية للمصالح الأمنية التي تمكنت من إيقاف المعني بالأمر.