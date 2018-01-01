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معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 00:20 معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة | حوادث و حقوق
معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة
اهتز دوار أكرام بمنطقة أيت عميرة ضواحي أيت ملول، مساء يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها قاصر أقدم على قتل قاصر آخر عقب نشوب معركة دموية بينهما استخدما خلالها الأسلحة البيضاء.

''شوف تيفي''

اهتز دوار أكرام بمنطقة أيت عميرة ضواحي أيت ملول، مساء يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها قاصر أقدم على قتل قاصر آخر عقب نشوب معركة دموية بينهما استخدما خلالها الأسلحة البيضاء.

وأوضحت مصادر محلية أن خلافا نشب بين القاصرين لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب، قام خلاله المتورط في ارتكاب الجريمة بتوجيه طعنة مميتة للضحية الذي سقط غارقا في دمائه.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة. 

 

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