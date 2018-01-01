 المغرب يبرز مؤهلاته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 بستراسبورغ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى | بوليتيك

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير

معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة | حوادث و حقوق

معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة

عاجل وبالصور..هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها

شاهد بالفيديو تحركات و الأداء القتالي من الدولي المغربي نور الدين أمرابط أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو تحركات و الأداء القتالي من الدولي المغربي نور الدين أمرابط أمام ريال مدريد

خطير..قناص قتل سبعة متشردين بأكادير | حوادث و حقوق

خطير..قناص قتل سبعة متشردين بأكادير

شاهد بالفيديو ماذا قالت رئيسة نادي ليغانيس عن المغربيان نورالدين امرابط و نبيل الزهر بعد إقصاء ريال مدريد من كأس الملك | بووز

شاهد بالفيديو ماذا قالت رئيسة نادي ليغانيس عن المغربيان نورالدين امرابط و نبيل الزهر بعد إقصاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

المغرب يبرز مؤهلاته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 بستراسبورغ

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 23:59 المغرب يبرز مؤهلاته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 بستراسبورغ | سبور
المغرب يبرز مؤهلاته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 بستراسبورغ
أبرز الوفد المغربي إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي تعقد حاليا جمعها العادي بستراسبورغ، يومه الاربعاء، مؤهلات المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 .

 ''شوف تيفي''+'' و م ع''

أبرز الوفد المغربي إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي تعقد حاليا جمعها العادي بستراسبورغ، يومه الاربعاء، مؤهلات المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 .

وقال النائب علال عمراوي عضو الوفد المغربي خلال اجتماع للجمعية خصص لموضوع ''الحكامة في الحقل الرياضي'' إن المغرب قادر على ضمان نجاح هذه المنافسة الرياضية المرموقة، كما نجح في السابق في كسب رهان إنجاح تظاهرات هامة.

وأضاف أن ترشيح المغرب معزز بمؤهلات هامة منها قربه الجغرافي كمفترق طرق بين إفريقيا وأوروبا وبين الشرق والغرب ، مشيرا إلى أن ملف ترشيح المغرب يستمد قوته أيضا من كون المملكة تشكل واحة للسلم والاستقرار ضمن جوارها الأورو- متوسطي.

وذكر النائب بالمناسبة بتصريح رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي أكد فيه على قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ، بالنظر إلى البنيات التحتية التي يتوفر عليها، والى قدراته التنظيمية، مبرز أيضا دعوة رئيس الكونفدرالية الإفريقية إلى ''توحيد الجهود من أجل دعم صريح ومكثف لترشيح المغرب.

يذكر أن لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، كشفت امس الثلاثاء في الدار البيضاء ، عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

و تم اختيار شعار '' ترشيح أمة '' للتعريف بالهوية البصرية لملف المملكة، حيث تحتل النجمة الخضراء ، رمز الوحدة الوطنية والاشعاع المغربي ، مكانا محوريا في هذه الهوية ، بجانبها أوراق متناثرة لشجرة ذات لون أحمر فاقع، في إشارة إلى الهوية المتعددة الروافد للملكة المغربية .

و يوجد في الجزء السفلي من الهوية البصرية ،وعلى نفس الخط، كرة قدم وتاريخ 2026، بمعنى الهدف النهائي من الترشيح.

يشار إلى أنه في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل الملك محمد السادس، إلى مولاي حفيظ العلمي.

وسيشكل تقديم الترشيح المغربي مناسبة لإبراز دينامية الشباب وكذا مختلف مؤهلات المملكة ، فضلا عن مساهمتها في إشعاع المغرب والقارة الإفريقية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المملكة المغربية كأس العالم الملك محمد السادس مولاي حفيظ العلمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..هذا ما ينتظر اللي بغا يزور تذاكر مونديال روسيا | سبور

مثير..هذا ما ينتظر اللي بغا يزور تذاكر مونديال روسيا

رسميا..سلسلة فنادق تحمل العلامة التجارية لرونالدو تصل إلى المغرب | سبور

رسميا..سلسلة فنادق تحمل العلامة التجارية لرونالدو تصل إلى المغرب

ريال مدريد يودع منافسات كأس الملك أمام ليغانيس | سبور

ريال مدريد يودع منافسات كأس الملك أمام ليغانيس

خاص: السكيتيوي على رأس الإدارة التقنية لفريق الوداد | سبور

خاص: السكيتيوي على رأس الإدارة التقنية لفريق الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمكالنيكرو كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمك''النيكرو' كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو

بعد 3 سنوات..شراو ديورهم فطريق بوزنيقة و صاحب المشروع تهرب عليهم و نصب عليهم | خارج البلاطو

بعد 3 سنوات..شراو ديورهم فطريق بوزنيقة و صاحب المشروع تهرب عليهم و نصب عليهم

أنابيك تطلق 4 وحدات متنقلة من إقليم سيدي قاسم لتحسين قابلية التشغيل و وزير الشغل يثمن المبادرة | مال و أعمال

أنابيك تطلق 4 وحدات متنقلة من إقليم سيدي قاسم لتحسين قابلية التشغيل و وزير الشغل يثمن المبادرة

بالفيديو..بعد تحرير الدرهم..قرار مهم للأبناك بعد ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد تحرير الدرهم..قرار مهم للأبناك بعد ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

﻿

آخر المستجدات

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا | حوادث و حقوق
منذ 58 دقيقة

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى | بوليتيك

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.