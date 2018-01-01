المغرب يبرز مؤهلاته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 بستراسبورغ ﻿

أبرز الوفد المغربي إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي تعقد حاليا جمعها العادي بستراسبورغ، يومه الاربعاء، مؤهلات المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 .

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أبرز الوفد المغربي إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي تعقد حاليا جمعها العادي بستراسبورغ، يومه الاربعاء، مؤهلات المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 .

وقال النائب علال عمراوي عضو الوفد المغربي خلال اجتماع للجمعية خصص لموضوع ''الحكامة في الحقل الرياضي'' إن المغرب قادر على ضمان نجاح هذه المنافسة الرياضية المرموقة، كما نجح في السابق في كسب رهان إنجاح تظاهرات هامة.

وأضاف أن ترشيح المغرب معزز بمؤهلات هامة منها قربه الجغرافي كمفترق طرق بين إفريقيا وأوروبا وبين الشرق والغرب ، مشيرا إلى أن ملف ترشيح المغرب يستمد قوته أيضا من كون المملكة تشكل واحة للسلم والاستقرار ضمن جوارها الأورو- متوسطي.

وذكر النائب بالمناسبة بتصريح رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي أكد فيه على قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ، بالنظر إلى البنيات التحتية التي يتوفر عليها، والى قدراته التنظيمية، مبرز أيضا دعوة رئيس الكونفدرالية الإفريقية إلى ''توحيد الجهود من أجل دعم صريح ومكثف لترشيح المغرب.

يذكر أن لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، كشفت امس الثلاثاء في الدار البيضاء ، عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

و تم اختيار شعار '' ترشيح أمة '' للتعريف بالهوية البصرية لملف المملكة، حيث تحتل النجمة الخضراء ، رمز الوحدة الوطنية والاشعاع المغربي ، مكانا محوريا في هذه الهوية ، بجانبها أوراق متناثرة لشجرة ذات لون أحمر فاقع، في إشارة إلى الهوية المتعددة الروافد للملكة المغربية .

و يوجد في الجزء السفلي من الهوية البصرية ،وعلى نفس الخط، كرة قدم وتاريخ 2026، بمعنى الهدف النهائي من الترشيح.

يشار إلى أنه في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل الملك محمد السادس، إلى مولاي حفيظ العلمي.

وسيشكل تقديم الترشيح المغربي مناسبة لإبراز دينامية الشباب وكذا مختلف مؤهلات المملكة ، فضلا عن مساهمتها في إشعاع المغرب والقارة الإفريقية.