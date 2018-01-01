خطير..قناص قتل سبعة متشردين بأكادير ﻿

عاشت مختلف مصالح الشرطة القضائية والفرق التقنية والعلمية، التابعة لولاية أمن أكادير، بتنسيق مع جميع مراكز الدرك الملكي بأكادير، على وقع حالة استنفار قصوى في سباق مع الزمن، لتحديد هوية مشتبه فيه،

"شوف تيفي"

عاشت مختلف مصالح الشرطة القضائية والفرق التقنية والعلمية، التابعة لولاية أمن أكادير، بتنسيق مع جميع مراكز الدرك الملكي بأكادير، على وقع حالة استنفار قصوى في سباق مع الزمن، لتحديد هوية مشتبه فيه، ملقب بـ "قناص الشمكارة" إثر تنفيذه سلسلة من جرائم قتل بطريق متشابهة استهدفت متشردين بكل من أكادير وانزكان وأيت ملول والنواحي.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن عدد المتشردين الذين تمت تصفيتهم بتجاوز سبعة، بكل من الوسط الحضري والقروي، مشيرة إلى أن القاتل اختار لنفيه طريقة فريدة، إذ يعمد إلى ترصد ضحاياه من المتشردين بعدة مواقع بأكادير ويراقب تحركاتهم متحينا الفرصة لقتل ضحاياه وهم نائمون في الخلاء أو في زاوية معزولة، إذ يهشم رأس الضحية بحجر كبير ولا يغادر المكان إلا بعد تأكده من خروح الروح ليفر هاربا.

وتتمثل طريقة إزهاق أرواح المتشردين في اختيار الجاني لفترة نوم المتشرد المرغوب في قتله وتصفيته إذ يبحث عن حجر كبير ثم يقدم على تفجير رأس الضحية بعد أن يهوى عليه بكل قواه مستهدفا الرأس.