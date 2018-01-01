 مثير.. والد معتقل على خلفية أحداث الحسيمة بغا يدخل الحشيش لسجن عكاشة..وها شنو وقع ليه ﻿
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مثير.. والد معتقل على خلفية أحداث الحسيمة بغا يدخل الحشيش لسجن عكاشة..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 22:51 مثير.. والد معتقل على خلفية أحداث الحسيمة بغا يدخل الحشيش لسجن عكاشة..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مثير.. والد معتقل على خلفية أحداث الحسيمة بغا يدخل الحشيش لسجن عكاشة..وها شنو وقع ليه
علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع أن حراس السجن المحلي ''عكاشة'' بالبيضاء، تمكنوا يومه الأربعاء، من إحباط محاولة والد رشيد أعماروش المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة لإدخال كمية من مخدر الحشيش إلى داخل

"شوف تيفي"

علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع أن حراس السجن المحلي "عكاشة" بالبيضاء، تمكنوا يومه الأربعاء، من إحباط محاولة والد رشيد أعماروش المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة لإدخال كمية من مخدر الحشيش إلى داخل السجن.

وأكد المصدر ذاته أن حراس السجن، عثروا بداخل علب سجائر على كمية مهمة من السجائر الملفوفة بالحشيش "جوانات" يصل عددها إلى" 17 جوان" كان والد أعماروش يخطط لإدخالها إلى ابنه، مشيرا إلى أن تفتيش المعني بالأمر مكن كذلك من العثور على هاتف نقال من الحجم الصغير ببطاقته كان موضوعا بإحكام داخل علبة سجائر.

وأوضح ذات المصدر أن المعني بالأمر تمت إحالته على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع من أجل التحقيق معه.

 

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المغرب شوف تيفي أعماروش الحشيش سجن عكاشة

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