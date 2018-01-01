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وأخيرا... العثماني يكشف عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 21:59 وأخيرا... العثماني يكشف عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار | سبور
وأخيرا... العثماني يكشف عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2018، بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

''شوف تيفي''

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2018، بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ووفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد أوضح العثماني في كلمته الافتتاحية بأن هذا الاجتماع يأتي من أجل متابعة تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في أفق بلورة تصور شامل حول هذا الإصلاح ورفعه إلى الملك محمد السادس.

وأكد البلاغ أن مختلف المداخلات، ركزت على أن الإصلاح المرتقب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعطاء هذه المراكز اختصاصات واضحة في مجال تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، ومنحها الوسائل والموارد الضرورية للاضطلاع بمهامها، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بمعالجة الملفات الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الثالث للجنة، الذي حضره عدد من الوزراء، يأتي بعد الاجتماعين الذين ترأسهما رئيس الحكومة يومي 18 دجنبر 2017 و3 يناير 2018 حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تقديم مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.

‫شوف تيفي

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