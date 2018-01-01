في زمن الاحتراف ...مفوض قضائي في تداريب الرجاء ﻿

استعان المكتب المسير للرجاء البيضاوي لكرة القدم بمفوض قضائي ضد محمود بنحليب لاعب فريق الرجاء لإثبات غياب مهاجمه عن الحصص التدريبية الأخيرة لفريقه إضافة إلى تأكيد تسليمه استدعاء للمثول أمام

شوف سبور

استعان المكتب المسير للرجاء البيضاوي لكرة القدم بمفوض قضائي ضد محمود بنحليب لاعب فريق الرجاء لإثبات غياب مهاجمه عن الحصص التدريبية الأخيرة لفريقه إضافة إلى تأكيد تسليمه استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي للفريق.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية، فإن بنحليب كشف في تصريحات سابقة أنه يقاطع التداريب احتجاجا على عدم توصله بمستحقاته المالية والتي حددها في 13 منحة وراتب ثلاثة أشهر ومنحة التوقيع لهذا الموسم والموسم الماضي، موضحا أنه لا يتوفر على المال الكافي من أجل تدبير مصاريف التنقل صوب مركب الوازيس.