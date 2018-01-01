فوزي البنزرتي يحدد اللائحة النهائية للوداد البيضاوي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي، حدد لائحته النهائية التي سيخوض بها الشطر الثاني من البطولة الاحترافية و منافسات كأس السوبر الافريقي، بالإضافة إلى عصبة الأبطال الافريقية،

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي، حدد لائحته النهائية التي سيخوض بها الشطر الثاني من البطولة الاحترافية و منافسات كأس السوبر الافريقي، بالإضافة إلى عصبة الأبطال الافريقية، تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وكان الفريق الأحمر قد ضم كل من الدوليين السابقين كريم ايت فانا وعبد الحميد الكوثري بالإضافة إلى الغاني دانيل ادجي والأرجنتيني اليخاندرو كييطانا، فيما غادر الفريق كل من أشرف بنشرقي ورضا الهجهوج وعبد العظيم خضروف ومحمد عقيد وإعارة اللاعبين واتارا وداهو إلى الراسينغ البيضاوي.

وضمت اللائحة النهائية : الحراسة : زهير العروبي - ياسين الخروبي - بدر بنعاشور

الدفاع : امين العطوشي – الشيخ كومارا – عبد اللطيف نصير – بدر كدارين – نعيم أعراب – زكرياء الهاشيمي – محمد الناهيري –عبد الحميد الكوتري – فهد أكتاو – اشرف داري

الوسط : ابراهيم النقاش – صلاح الدين السعيدي – وليد الكرتي – انس الأصباحي – مهدي قرناص - دانيل ادجي – جمال ايت بنيدر – رشيد حسني – فصيل الحدادي – محسن المهتدي

الهجوم : اسماعيل الحداد - محمد أوناجم – شيسوم شيكاطارا - محمد أولاد - آليخاندرو – كريم آيت فانا - تيغزوي – أيمن الحسوني – عصام الشويخ