انفـــراد..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس بتهمة الفساد و الخيانة..خلا مرتو يا الله ولدات ومشا عند عشيقتو أصغر رئيسة جماعة بالمغرب+ تطورات جديدة ﻿

كشفت سلوى الملوكي ،زوجة رئيس الجماعة المعتقل على خلفية ضبطه رفقة عشيقته رئيسة أصغر جماعة الطوالع، يوم أمس الثلاثاء أنها أنجبت قبل 10 أيام مولودها الثاني.

شـــوف تيفي:

كشفت سلوى الملوكي ،زوجة رئيس الجماعة المعتقل على خلفية ضبطه رفقة عشيقته رئيسة أصغر جماعة الطوالع، يوم أمس الثلاثاء أنها أنجبت قبل 10 أيام مولودها الثاني.

و قالت الزوجة “المغدورة” إن زوجها مصطفى تركها و هي حديثة الولادة في مرحلة "النفاس" و ذهب لقضاء ليلة مع عشيقتها داخل شقة بمدينة المحمدية.

و بعدما شكت في تصرفات زوجها الذي هو في نفس الوقت قريبها، ترصدت تحركاته و أشعرت السلطات الأمنية بخيانته لها بعدما تأكدت من ذلك بعد إخبارها من طرف شقيقها الذي كان يتبع خطواته.

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