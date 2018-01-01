بعد إقالته من الوداد.. الحسين عموتة مرشح لتدريب فريق مصري كبير‎ ﻿

أفادت تقارير مصرية، أن مسؤولي النادي الاسماعيلي المصري يسابقون الزمن ، من أجل التعاقد مع الاطار الوطني و مدرب الوداد الرياضي السابق، الحسين عموتة، للإشراف على الفريق خلال ماتبقى من مباريات الدوري

''شوف تيفي '' : عبدالغفور ضرار

أفادت تقارير مصرية، أن مسؤولي النادي الاسماعيلي المصري يسابقون الزمن ، من أجل التعاقد مع الاطار الوطني و مدرب الوداد الرياضي السابق، الحسين عموتة، للإشراف على الفريق خلال ماتبقى من مباريات الدوري المصري.

وينافس الحسين عموتة، الذي توصل بعرض من الزمالك المصري إبان فترة تدريبه الوداد، كل من حسام ميدو وخالق القماش وأحمد العجوز والبرازيلي ريكاردو، لتدريب الدراويش، خلفا للفرنسي سيباستيان دوسابر.

وكان عموتة قد أقيل من تدريب الفريق الأحمر، رغم التتويج معه بلقب البطولة الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بالامارات.