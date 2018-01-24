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حصري وبالصورة..هاذي هي الفتاة الجميلة اللي لقاوها مقتولة نواحي أزرو

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 19:34 حصري وبالصورة..هاذي هي الفتاة الجميلة اللي لقاوها مقتولة نواحي أزرو | حوادث و حقوق
حصري وبالصورة..هاذي هي الفتاة الجميلة اللي لقاوها مقتولة نواحي أزرو
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة ''سمية'' التي قيل إنها ضحية جريمة قتل بعد أن عثر عليها، أول أمس الإثنين، بالقرب من الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد نواحي أزرو.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة "سمية" التي قيل إنها ضحية جريمة قتل بعد أن عثر عليها، أول أمس الإثنين، بالقرب من الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد نواحي أزرو.

 وأكد مصدر "شوف تيفي" أن سمية البالغة من العمر قيد حياتها 27 سنة تنحدر من منطقة مريرت، وهي مطلقة، وكانت معروفة بجمالها، مشيرا إلى أن سمية وقبل وفاتها، أبلغت رجال الدرك بتناولها للسم، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن الهالكة ونظرا لإصابتها بكسور فهناك احتمال كبير إلى أن سيارة قامت بدهسها.

 تجدر الإشارة إلى أن "سمية" عثر عليها رجال الدرك الملكي وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس و فارقت به الحياة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نواحي أزرو الطريق الرئيسية مريرت الفتاة

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