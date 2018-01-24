الرجاء من الأوائل إفريقيا من حيث الشعبية والوداد سابعا ﻿

رغم الأزمة التي يمر منها نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم في الموسم الكروي الحالي، إلا أنه تمكن من احتلال الرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الحضور الشعبي والجماهيري بعد كل من الأهلي والزمالك المصري،

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رغم الأزمة التي يمر منها نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم في الموسم الكروي الحالي، إلا أنه تمكن من احتلال الرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الحضور الشعبي والجماهيري بعد كل من الأهلي والزمالك المصري، متوفقا على غريمه التقليدي الوداد البيضاوي الذي احتل المركز السابع.

وحسب ما نشره موقع « RESULT Sports »، الُمتخصص في الإحصائيات الرقمية للأندية عبر بقاع العالم فإن الرجاء تمكن من احتلال المركز الثالثا بفضل متابعي الموقع الرسمي للنادي الأخضر عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك حيث وصل لأزيد من 4.385 مليون متابع، مقابل 18 مليون للأهلي و9 ملايين للزمالك، فيما الوداد لديه مليون 300 ألف معجب فقط.