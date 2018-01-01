 حصري..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية بتهمة الفساد و الخيانة عطا لمرتو مبلغ خيالي باش تنازل ليه ..هكذا كان ردة فعلها ﻿
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حصري..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية بتهمة الفساد و الخيانة عطا لمرتو مبلغ خيالي باش تنازل ليه ..هكذا كان ردة فعلها

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 19:08 حصري..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية بتهمة الفساد و الخيانة عطا لمرتو مبلغ خيالي باش تنازل ليه ..هكذا كان ردة فعلها | حوادث و حقوق
حصري..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية بتهمة الفساد و الخيانة عطا لمرتو مبلغ خيالي باش تنازل ليه ..هكذا كان ردة فعلها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من زوجة رئيس جماعة الفضالات بالمحمدية مصطفى الملوكي، أن الأخير عرض عليها مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل عن متابعته عقب ضبطه داخل شقة للفساد بالمحمدية رفقة إكرام بوعبيد

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من زوجة رئيس جماعة الفضالات بالمحمدية مصطفى الملوكي، أن الأخير عرض عليها مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل عن متابعته عقب ضبطه داخل شقة للفساد بالمحمدية رفقة إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان.

 وأكد المصدر ذاته أن رئيس الجماعة الموقوف، عرض على زوجته منحها شيكا مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل له لكي يعانق الحرية إلا أنها رفضت ذلك وأكدت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.

 تجدر الإشارة إلى أن فضيحة من العيار الثقيل، هزت حي الوفاء بالمحمدية، ليلة أمس الثلاثاء، بعد أن أوقفت المصالح الأمنية، إكرام بوعبيد وعشيقها داخل شقة مفروشة.

‫شوف تيفي

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حصري..رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية بتهمة الفساد و الخيانة عطا لمرتو مبلغ خيالي باش تنازل ليه ..هكذا كان ردة فعلها شوف تيفي علمت شوف تيفي من مصدر قريب من زوجة رئيس جماعة الفضالات بالمحمدية مصطفى الملوكي أن الأخير عرض عليها مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل عن متابعته عقب ضبطه داخل شقة للفساد بالمحمدية رفقة إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان. وأكد المصدر ذاته أن رئيس الجماعة الموقوف عرض على زوجته منحها شيكا مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل له لكي يعانق الحرية إلا أنها رفضت ذلك وأكدت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية. تجدر الإشارة إلى أن فضيحة من العيار الثقيل هزت حي الوفاء بالمحمدية ليلة أمس الثلاثاء بعد أن أوقفت المصالح الأمنية إكرام بوعبيد وعشيقها داخل شقة مفروشة. المغرب شوف تيفي فضلات بنسليمان رئيس جماعة إكرام بوعبيد

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