رونالدو في وضعية نفسية صعبة و لاعبو الريال بمنزله للرفع من معنوياته... ﻿

اجتمع عدد من لاعبي فريق ريال مدريد لكرة القدم، في حفل عشاء أقيم مساء أمس الثلاثاء، داخل منزل البرتغالي ''كريستيانو رونالدو'' للتضامن معه ومساندته في محنته النفسية

'' شوف سبور''

اجتمع عدد من لاعبي فريق ريال مدريد لكرة القدم، في حفل عشاء أقيم مساء أمس الثلاثاء، داخل منزل البرتغالي ''كريستيانو رونالدو'' للتضامن معه ومساندته في محنته النفسية

وذكرت إذاعة ''أوندا ثيرو'' الإسبانية أن الاجتماع حضره ''سرخيو راموس''، والكرواتي ''لوكا مودريتش'' بالإضافة إلى الظهير الأيسر ''مارسيلو''، موضحة أن اللاعبين أكدوا لـزميلهم أنه لا يزال الأفضل داخل الملكي، وقدموا له الدعم المعنوي ، بعد تراجع مستواه مع الفريق.

ويمر البرتغالي من فترة صعبة خصوصا بعد تراجع مستواه على مستوى تسجيل الأهداف، حيث لم يتمكن رونالدو من إحراز سوى ستة أهداف خلال 15 مباراة في الدوري الاسباني بينما زار الشباك في 9 مناسبات ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.