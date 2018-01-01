 رغم الأموال الطائلة نيمار نادم على تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ﻿
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رغم الأموال الطائلة نيمار نادم على تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 18:56 رغم الأموال الطائلة نيمار نادم على تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي | سبور
رغم الأموال الطائلة نيمار نادم على تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
كشفت تقارير صحفية، أن نيمار داسيلفا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، يشعر بالندم لانتقاله إلى الدوري الفرنسي عن طريق باريس سان جيرمان رغم الأموال الطائلة التي يتقاضاها من فريقه.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية، أن نيمار داسيلفا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، يشعر بالندم لانتقاله إلى الدوري الفرنسي عن طريق باريس سان جيرمان رغم الأموال الطائلة التي يتقاضاها من فريقه.

وذكرت صحيفة ''ليكيب'' و''لو باريزيان'' الفرنسيتان، أن اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني عبر لمقربيه عن ندمه للإنضمام إلى فريق باريس سان جرمان.

وحسب ذات المصادر، فإن نيمار ''أنهك'' في الدوري الفرنسي، حيث ''لا يشعر بالراحة مع لاعبين يتسمون بعقليات دفاعية، ويرتكبون ضده أخطاء بالجملة''.

وقالت ''لو باريزيان''، إن النادي الفرنسي ''في حالة طوارئ'' حاليا، بعد أن وصل إلى علم الإدارة سخط نيمار.

وتعزز هذه التقارير من احتمال رحيل نيمار عن باريس سان جرمان،وانتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني، لا سيما بعد أن قال أحد ممثليه إن عقده مع النادي الفرنسي لا يتضمن شرطا جزائيا.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب نيمار باريس سان جيرمان

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