إصابة شخص إثر انهيار جزئي لنفق عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجرادة ﻿

علم لدى السلطات المحلية لإقليم جرادة أن شخصا يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، أصيب بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2018، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص

''شوف تيفي''

علم لدى السلطات المحلية لإقليم جرادة أن شخصا يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، أصيب بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2018، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجه من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيه.

وأكدت السطات المحلية بأنها وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان رفقة المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث يخضع حاليا للفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة.