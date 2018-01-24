بالصور..جمركي كان غادي يقتل الناس في مارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أوقفت زوال يومه الأربعاء، جمركيا موقوفا عن العمل، كان يقود سيارته الخفيفة بسرعة جنونية مما جعل الألسن تلوك اخبارا مفادها أنه كان في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أوقفت زوال يومه الأربعاء، جمركيا موقوفا عن العمل، كان يقود سيارته الخفيفة بسرعة جنونية مما جعل الألسن تلوك اخبارا مفادها أنه كان في حالة غير طبيعية .

وأكد المصدر ذاته أن الجمركي الذي كان يعمل بباب سبتة، كان يقود سيارته بسرعة جنونية ونظرا للحالة التي كان عليها فقد السيطرة على المقود واصطدم بالرصيف، مبرزا بأن الألطاف الإلهية، حالت دون إصابة مواطنين، كانوا حاضرين بعين المكان.

وأبرز ذات المصدر أن الجمركي الموقوف، تم وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بموفوضية أمن مارتيل، بإشراف من النيابة العامة.