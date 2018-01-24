حصري وبالصورة..رئيسة أصغر جماعة و عشيقها السياسي المتزوج كانو كايجيو للدار اللي شدوهم فيها البوليس بطوموبيلة ديال الكراء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشقة التي ضُبطت داخلها إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع،رفقة عشيقها رئيس جماعة الفضالات، قام الزوج الخائن باكترائها من صاحبتها مقابل مبلغ 7 آلاف درهم

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشقة التي ضُبطت داخلها إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع،رفقة عشيقها رئيس جماعة الفضالات، قام الزوج الخائن باكترائها من صاحبتها مقابل مبلغ 7 آلاف درهم شهريا.

وأكد المصدر ذاته أن الشقة تعود ملكيتها في الأصل إلى ابن سيدة مسنة يعيش في فرنسا، مبرزا بأن الأم هي من قامت بكرائها لرئيس جماعة الفضالات قبل مدة.

وأبرز ذات المصدر أن العشيقين ،كانا يحلان بالعمارة التي تضم الشقة بواسطة سيارة مكتراة حتى لا يتم التعرف على هويتهما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حي الوفاء الذي توجد به الشقة معروف بمدينة المحمدية بصورة سيئة نظرا لتواجد العديد من الشقق التي يتم استغلالها في الدعارة.