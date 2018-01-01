وفاة شخص بمراكش كان موضوعا تحت الحراسة النظرية بعد اعتقاله في حالة سكر ﻿

أفادت ولاية أمن مراكش أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الأربعاء، بمستعجلات المركز الاستشفائي بالمدينة، وذلك بسبب مضاعفات أزمة صحية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت ولاية أمن مراكش أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الأربعاء، بمستعجلات المركز الاستشفائي بالمدينة، وذلك بسبب مضاعفات أزمة صحية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها okأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أنه تم وضع الهالك، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية منتصف ليلة أمس بعد ضبطه في حالة سكر بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث وافته المنية بقسم المستعجلات.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة.