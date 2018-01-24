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بالصور..البحث عن كنز إسكوبار أكبر بارون مخدرات بالعالم

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 17:35 بالصور..البحث عن كنز إسكوبار أكبر بارون مخدرات بالعالم | دولي
بالصور..البحث عن كنز إسكوبار أكبر بارون مخدرات بالعالم
حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، العثور على غواصة استخدمها تاجر المخدرات الشهير، بابلو إسكوبار، في أنشطة تهريب الكوكايين، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، أمس

''شوف تيفي''

 حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، العثور على غواصة استخدمها تاجر المخدرات الشهير، بابلو إسكوبار، في أنشطة تهريب الكوكايين، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، أمس الثلاثاء.

 وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إسكوبار، كان يستخدم غواصات لأجل نقل الكوكايين من كولومبيا إلى منطقة بويرتو ريكو، لتهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الوكالة تبحث عن الغواصة التي ستمكن من اكتشاف ثروة إسكوبار التي أخفاها في مكان معزول، وتصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه إسترليني.

 وأشار المصدر ذاته إلى جزء من حياة إسكوبار الذي كان في البداية يبيع السجائر وعمل في سرقة السيارات قبل أن يتحول إلى واحد من أشهر تجار المخدرات خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث امتلك 15 طائرة وست مروحيات، قبل أن يقتل سنة 1993 أثناء محاولته الهروب من قبضة رجال أمن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصحيفة ديلي ميل إسكوبار المخدرات الكوكايين

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