مثيرو بالصور..ابنة الرئيس الأمريكي السابق أوباما تتعرض لهجوم بسبب علاقتها مع شاب أبيض ﻿

تعرضت ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ''ماليا''، لهجوم حاد بمواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب دخولها في علاقة مع شاب أبيض البشرة.

''شوف تيفي'':

تعرضت ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ''ماليا''، لهجوم حاد بمواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب دخولها في علاقة مع شاب أبيض البشرة.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقد هاجم بعض الأمريكيين المنحدرين من القارة الإفريقية اختيار ''ماليا'' لشاب أبيض البشرة الذي وقعت عليه ابنة أوباما، وتحديدا لأن الشاب أبيض البشرة.

وأشار ذات الموقع أن بعض العنصريين السود، قاموا باستخدام عبارات جارحة ومهينة في تغريداتهم، انتقدوا من خلالها ابنة أوباما التي تدرس بجامعة هارفد الأمريكية.