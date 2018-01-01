انفـــراد..أول تصريح لزوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس هو و عشيقتو أصغر رئيسة جماعة فشقة بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية بالمحمدية..عطاتو 22 مليون وكان كاري لصحبتو ب7000درهم للشهر ﻿

في أول تصريح على وقع الصدمة، كشفت سلوى زوجة رئيس جماعة الفضالات مصطفى الملوكي، الذي تم ضبطه يوم أمس الثلاثاء رفقة عشيقته أصغر رئيسة جماعة بالمحمدية أنها هي من قامت بإشعار السلطات الأمنية ليتم

شــــوف تيفي:م غ

في أول تصريح على وقع الصدمة، كشفت سلوى زوجة رئيس جماعة الفضالات مصطفى الملوكي، الذي تم ضبطه يوم أمس الثلاثاء رفقة عشيقته أصغر رئيسة جماعة بالمحمدية أنها هي من قامت بإشعار السلطات الأمنية ليتم توقيفهما داخل شقة بالمحمدية .

و قال الزوجة في تصريح خصت به "شوف تيفي"، إن عشيقة زوجها إكرام بوعبيد تربطها علاقة دامت لأزيد من 3 سنوات مع زوج المتحدثة و ليست هذه المرة الأولى التي ضبطتهما يمارسان الفساد مؤكدة أن زوجها يكتري لعشيقته شقة بحي راقي بالمحمدية بمبلغ 7000 درهم في الشهر.

و أكدت الزوجة أنها هي من ساهمت رفقة عائلتها المعروفة بالمحمدية، في حصول

زوجها على هذا المنصب قائلة: " عائلتي اللي دخلوه للسياسة وعطيتو فلوس صحيحة باش يوقف على راسو فالجماعة ديال الفضالات وصلا لـ22 مليون.."

و في ذات التصريح كشفت الزوجة، أنها سبق و أن توسلت لعشيقة زوجها بالابتعاد عنها و عن حياتهما إلأ أن الأخيرة رفضت ذلك و أصرت على هذه العلاقة التي انتهت بالفضيحة.

و كانت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية قد أوقفت المعنيين بالأمر داخل شقة بعد ضبطهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية.