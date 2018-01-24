عاجل وبالصور..بعدما خرجات من دارهم وهي عروسة: هذا ما يقع في هذه الأثناء بفاس داخل منزل المنشطة الإعلامية اللي ماتت بسبب غاز البوتان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مراسلها بمدينة فاس، أن حي للا سكينة بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، استعدادات خاصة لاستقبال جثة المنشطة الاعلامية الراحلة هاجر العدلوني.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مراسلها بمدينة فاس، أن حي للا سكينة بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، استعدادات خاصة لاستقبال جثة المنشطة الاعلامية الراحلة هاجر العدلوني.

وأكد المصدر ذاته أن الحزن يُخيم على الحي المذكور، حيث عبرت أسرة الراحلة وأصدقائها عن صدمتهم الكبيرة لوفاتها بعد ثلاث أيام فقط من زواجها، مبرزا بأن جثمان الراحلة سيوارى الثرى اليوم بمقبرة زواغة.

تجدر الإشارة إلى أن التشريح الطبي، كشف على أن الراحلة، فارقت الحياة نتيجة استنشاقها لغاز البوتان بعد استحمامها داخل منزلها الجديد.