 فضيحة وبالصورة..شخص حاول ممارسة الجنس بالقوة على زوجة شقيقه بالقنيطرة+تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى | بوليتيك

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير

معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة | حوادث و حقوق

معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بقتل بشعة بأيت عميرة

عاجل وبالصور..هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها

شاهد بالفيديو تحركات و الأداء القتالي من الدولي المغربي نور الدين أمرابط أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو تحركات و الأداء القتالي من الدولي المغربي نور الدين أمرابط أمام ريال مدريد

خطير..قناص قتل سبعة متشردين بأكادير | حوادث و حقوق

خطير..قناص قتل سبعة متشردين بأكادير

شاهد بالفيديو ماذا قالت رئيسة نادي ليغانيس عن المغربيان نورالدين امرابط و نبيل الزهر بعد إقصاء ريال مدريد من كأس الملك | بووز

شاهد بالفيديو ماذا قالت رئيسة نادي ليغانيس عن المغربيان نورالدين امرابط و نبيل الزهر بعد إقصاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

فضيحة وبالصورة..شخص حاول ممارسة الجنس بالقوة على زوجة شقيقه بالقنيطرة+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 16:10 فضيحة وبالصورة..شخص حاول ممارسة الجنس بالقوة على زوجة شقيقه بالقنيطرة+تفاصيل صادمة | مجتمع
فضيحة وبالصورة..شخص حاول ممارسة الجنس بالقوة على زوجة شقيقه بالقنيطرة+تفاصيل صادمة
تعرضت سيدة على مستوى حي الوفاء بمدينة القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، للاعتداء على يد شقيق زوجها الذي حاول اغتصابها وممارسة الجنس عليها بالقوة.

''شوف تيفي''

تعرضت سيدة على مستوى حي الوفاء بمدينة القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، للاعتداء على يد شقيق زوجها الذي حاول اغتصابها وممارسة الجنس عليها بالقوة.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية، حلت بمنزل والدي زوجها، وبعد جلوسها بالطابق الثاني للمنزل وحيدة، تعرضت للهجوم على يد شقيق زوجها، الذي حاول ممارسة الجنس عليها، وخلال مقاومتها له أنهال بالضرب عليها، قبل أن يعمد إلى طعنها بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه.

وأشارت ذات المصادر أن الضحية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، موضحين بأن زوجها يوجد خارج مدينة القنيطرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القنيطرة الضحية المنزل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يهز المغاربة..شباب مغاربة لابسين ملابس العيالات ودايرين المكياج وكيشطحو والنشطاء وصفوهم بالشواذ | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..شباب مغاربة لابسين ملابس العيالات ودايرين المكياج وكيشطحو والنشطاء وصفوهم بالشواذ

حصري..تزامنا مع العطلة المدرسية..زيادات صاروخية في أسعار التذاكر بمحطات الحافلات بالدارالبيضاء | مجتمع

حصري..تزامنا مع العطلة المدرسية..زيادات صاروخية في أسعار التذاكر بمحطات الحافلات بالدارالبيضاء

بالفيديو..وزير التعليم الجديد شارك في وقفة احتجاجية بسبب الرفع من رسوم تسجيل أبنائه بمؤسسة تعليمية | مجتمع

بالفيديو..وزير التعليم الجديد شارك في وقفة احتجاجية بسبب الرفع من رسوم تسجيل أبنائه بمؤسسة تعليمية

انفـــراد..أول تصريح لزوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس هو و عشيقتو أصغر رئيسة جماعة فشقة بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية بالمحمدية..عطاتو 22 مليون وكان كاري لصحبتو ب7000درهم للشهر | مجتمع

انفـــراد..أول تصريح لزوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس هو و عشيقتو أصغر رئيسة جماعة فشقة بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية بالمحمدية..عطاتو 22 مليون وكان كاري لصحبتو ب7000درهم للشهر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمكالنيكرو كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمك''النيكرو' كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو

بعد 3 سنوات..شراو ديورهم فطريق بوزنيقة و صاحب المشروع تهرب عليهم و نصب عليهم | خارج البلاطو

بعد 3 سنوات..شراو ديورهم فطريق بوزنيقة و صاحب المشروع تهرب عليهم و نصب عليهم

أنابيك تطلق 4 وحدات متنقلة من إقليم سيدي قاسم لتحسين قابلية التشغيل و وزير الشغل يثمن المبادرة | مال و أعمال

أنابيك تطلق 4 وحدات متنقلة من إقليم سيدي قاسم لتحسين قابلية التشغيل و وزير الشغل يثمن المبادرة

بالفيديو..بعد تحرير الدرهم..قرار مهم للأبناك بعد ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد تحرير الدرهم..قرار مهم للأبناك بعد ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

﻿

آخر المستجدات

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا | حوادث و حقوق
منذ 2 ساعات

حصري وبالصور..هذه هي حقيقة إصابة الطفلات ضحايا البيدوفيل الفرنسي بفاس بالسيدا

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى | بوليتيك

نقل ستة من معتقلي حراك الريف من سجن عكاشة إلى سجون أخرى

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة في عمر الزهور تنتحر شنقا بشفشاون

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو لحظة اختطاف نادلة من أمام مقهى واغتصابها بأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.