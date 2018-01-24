فضيحة وبالصورة..شخص حاول ممارسة الجنس بالقوة على زوجة شقيقه بالقنيطرة+تفاصيل صادمة ﻿

تعرضت سيدة على مستوى حي الوفاء بمدينة القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، للاعتداء على يد شقيق زوجها الذي حاول اغتصابها وممارسة الجنس عليها بالقوة.

''شوف تيفي''

تعرضت سيدة على مستوى حي الوفاء بمدينة القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، للاعتداء على يد شقيق زوجها الذي حاول اغتصابها وممارسة الجنس عليها بالقوة.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية، حلت بمنزل والدي زوجها، وبعد جلوسها بالطابق الثاني للمنزل وحيدة، تعرضت للهجوم على يد شقيق زوجها، الذي حاول ممارسة الجنس عليها، وخلال مقاومتها له أنهال بالضرب عليها، قبل أن يعمد إلى طعنها بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه.

وأشارت ذات المصادر أن الضحية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، موضحين بأن زوجها يوجد خارج مدينة القنيطرة.