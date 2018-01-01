أخيرا..حسبان يصرف للاعبيه منح مباراتين فقط ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـشوف تيفي'' إن رئيس فريق الرجاء الرياضي سعيد حسبان ، صرف منحة مباراتين فقط للاعبي الفريق الاخضر، استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

شوف تيفي:عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـشوف تيفي" إن رئيس فريق الرجاء الرياضي سعيد حسبان ، صرف منحة مباراتين فقط للاعبي الفريق الاخضر، استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن اللاعبون لم يتوصلوا حتى الآن براتب شهرين، إضافة إلى منح التوقيع، حيث يسعى حسبان إلى تهدئة اللاعبين بصرف منح مباراتين، من أجل عدم قيامهم باضراب مجددا.

يذكر أن اللاعبين و الطاقم التقني بقيادة الاسباني خوان غاريدو، سئموا من الوضعية المزرية التي باتوا يعيشونها منذ بداية الموسم الماضي، في ظل الوعود التي يتلقونها من طرف الرئيس من حين لآخر.