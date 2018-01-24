بالفيديو والصور..هذه هي حقيقة خروج فتيات بالجزائر للشارع للمطالبة بالتعدد والزواج ﻿

بعد ساعات من تداول إشاعة خروج فتيات بالجزائر للشارع للمطالبة بالتعدد بسبب العنوسة، كشف نشطاء أن الصور المتداولة مفبركة، مؤكدين بأنها تعود لوقفة احتجاجية نظمها طلبة المدرسة الوطنية للفندقة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول إشاعة خروج فتيات بالجزائر للشارع للمطالبة بالتعدد بسبب العنوسة، كشف نشطاء أن الصور المتداولة مفبركة، مؤكدين بأنها تعود لوقفة احتجاجية نظمها طلبة المدرسة الوطنية للفندقة والسياحة بالعاصمة الجزائر الأسبوع الماضي.

ونشر النشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة تنظيم الطلبة الجزائريين لوقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة الوطنية للفندقة والسياحة، موضحين بأن بعض الفتيات اللائي تم تداول صورهن كن حاضرات خلال هذه الوقفة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد منن الصفحات الجزائرية، تداولت أمس صورا مفبركة، قيل إنها توثق للحظة خروج فتيات في وقفات احتجاجية للمطالبة بالتعدد حتى تتمكن من الزواج.