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أمريكي حارك في المغرب شرمل مواطن في الرباط بواسطة السلاح الأبيض

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 15:30 أمريكي حارك في المغرب شرمل مواطن في الرباط بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق
أمريكي حارك في المغرب شرمل مواطن في الرباط بواسطة السلاح الأبيض
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مواطنا أمريكيا يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مواطنا أمريكيا يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي يوجد في وضعية إقامة غير مشروعة بالمغرب، عرض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام، دون سبب ظاهر أو منطقي، قبل أن يشرع في ترديد بعض العبارات والتصريحات باللغة العربية.

وأضاف البلاغ أن ضحية هذا الفعل الإجرامي أصيب بجروح خفيفة تلقى على إثرها الاسعافات الضرورية بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات وملابسات هذه القضية.

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