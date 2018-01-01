لاعب رجاوي يعود الى التداريب بعد غياب طويل‎ ﻿

عاد زكرياء الهلالي لاعب الرجاء الرياضي، الى التداريب بعد غيابه لمدة طويلة بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام شباب خنيفرة برسم إياب ربع نهائي كأس العرش.



شوف تيفي: عبدالغفور ضرار

عاد زكرياء الهلالي لاعب الرجاء الرياضي، الى التداريب بعد غيابه لمدة طويلة بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام شباب خنيفرة برسم إياب ربع نهائي كأس العرش.

وخاض زكرياء الهلالي حصة تدريبية منفردة في صالة تقوية العضلات، رفقة المعد البدني، بعد شفائه من الاصابة على مستوي الرباط الصليبي، في انتظار استئناف التداريب رفقة المجموعة استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

وكان زكرياء الهلالي، قد انتقل الى صفوف الرجاء الرياضي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فريق شباب الريف الحسيمي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.