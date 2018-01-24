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عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 15:14 عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية | ثقافة و فنون
عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية
كشفت جمعية ''درا الطرب'' أن الفنان عبد القادر الشرقاوي، توفي مساء أمس الثلاثاء،و هو يغني على خشبة المسرح رفقة الفرقة الموسيقية في دار الطرب بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

 

كشفت جمعية "درا الطرب" أن الفنان عبد القادر الشرقاوي، توفي مساء أمس الثلاثاء،و هو يغني على خشبة المسرح رفقة الفرقة الموسيقية في دار الطرب بالدار البيضاء.

وأوضحت الجمعية على حسابها بالفيسبوك، أن المشرفين على دار الطرب، ذكروا بأن المرحوم نقل على الفور بعد سقوطه على الخشبة إلى إحدى المصحات حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف.

وأكدت الجمعية بأن الفقيد عبد القادر الشرقاوي، كان قيد حياته صاحب مطعم و مولوع بالفن الأصيل حيث كان دائم الحضور إلى دار الطرب، ويشهد له كل من عاشره بدماثة أخلاقه.

 

 

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المغرب شوف تيفي الفنان عبد القادر الشرقاوي دار الطرب

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