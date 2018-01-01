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ديمبلي غاضب من اهتمام ميسي وسواريز بكوتينيو

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 15:00 ديمبلي غاضب من اهتمام ميسي وسواريز بكوتينيو | سبور
ديمبلي غاضب من اهتمام ميسي وسواريز بكوتينيو
أجج اهتمام ثنائي هجوم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي ولويس سواريز، بصفقة النادي الجديدة فيليب كوتينيو، غضب عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

'' شوف سبور''

أجج اهتمام ثنائي هجوم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي ولويس سواريز، بصفقة النادي الجديدة فيليب كوتينيو، غضب عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن ميسي وسواريز كانا من أسباب إصرار برشلونة على ضم كوتينيو منذ الصيف الماضي، حيث قدم النادي إلى ليفربول الإنجليزي أكثر من عرض حتى تمت الصفقة قبل أيام مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، جعلت اللاعب البرازيلي ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكشف موقع ''دياريو غول'' الإسباني، أن الاهتمام والدعم الكبيرين من ميسي وسواريز لكوتينيو، أثار حفيظة الفرنسي ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، الذي عانى إصابة أبعدته عن المشاركات لأشهر فور انتقاله إلى ''كامب نو''.

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