حارس مرمى سابق بفريق مغربي قتلوه في بلجيكا بـ 4 قرطاسات ويتموه على ولادو ﻿

أقدم ملثمون مجهولون الهوية على قتل خالد المفضل الحارس السابق لحسنية سيدي سليمان لكرة القدم رميا بـأربعة رصاصات أمام الملهى الليلي الذي كان يشتغل به كحارس في بلجيكا ليلة 21 يناير المنصرم.

شوف تيفي

أقدم ملثمون مجهولون الهوية على قتل خالد المفضل الحارس السابق لحسنية سيدي سليمان لكرة القدم رميا بـأربعة رصاصات أمام الملهى الليلي الذي كان يشتغل به كحارس في بلجيكا ليلة 21 يناير المنصرم.

وحسب مصادر قريبة من الهالك لشوف تيفي، فإن الأخير لقي مصرعه على يد « مُلتمين » عقِب نُشوب خلاف بينهم وبين الضحية في وقت سابق ليقرروا الإنتقام منه بهاته الطريقة البشعة.

الضحية الثلاثيني متزوج وأب لطفلين سيصل جثمانه إلى الدارالبيضاء في حدود الساعة التاسعة ليلا من يومه الأربعاء على أن يوارى الثرى بمسقط رأسه سيدي سليمان ظهر غد الخميس.