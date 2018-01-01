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صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 14:48 صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية | مجتمع
صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلعة أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع والتي تم ضبطها رفقة عشيقها رئيس جماعة فضالة داخل شقة بمدينة المحمدية، هي متزوجة من شخص يعيش خارج أرض الوطن.

"شوف تيفي":

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلعة أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع والتي تم ضبطها رفقة عشيقها رئيس جماعة فضالة داخل شقة بمدينة المحمدية، هي متزوجة من شخص يعيش خارج أرض الوطن.

وأكد المصدر ذاته أن زوج إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب، يعيش خارج أرض الوطن وبالتحديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ذات المصدر أن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، وضعت إكرام بوعبيد و"مصطفى.م" بعد اعتقالهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمهما إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الزوجية و الفساد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شقة متزوجة رئيسة الجماعة أولاد علي الطوالع بنسليمان

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