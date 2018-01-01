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بعد بنشرقي...نادي سعودي كبير يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 14:24 بعد بنشرقي...نادي سعودي كبير يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي | سبور
بعد بنشرقي...نادي سعودي كبير يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي
أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف تيفي'' إن مهاجم المنتخب الوطني للمحليين و فريق نهضة بركان، أيوب الكعبي، قد توصل بعرض مغري من مسوولي فريق

شوف تيفي: عبدالغفور ضرار

 

أكدت مصادر مطلعة، لـ"شوف تيفي" إن مهاجم المنتخب الوطني للمحليين و فريق نهضة بركان، أيوب الكعبي، قد توصل بعرض مغري من مسوولي فريق

النصر السعودي، من أجل الإنضمام اليه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

و كشفت نفس المصادر، أن مسوولي الفريق السعودي، عرضوا على مسوولي الفريق البركاني، حوالي مليارين سنتيم، وذلك بعد الاداء الجيد الذي أبان عنه رفقة النخبة الوطنية خلال نهائيات كاس افريقيا للمحليين، المقامة حاليا بالمغرب.

.ويذكر ان أيوب الكعبي سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات رفقة المنتخب المحلي، في نهائيات كاس افريقيا للمحليين



‫شوف تيفي

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ايوب الكعبي النصر السعودي المنتخب الوطني للمحليين نهضة بركان

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