عاجل وبالصور.. في هذه اللحظات نقل جثة الإعلامية الشابة اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها إلى مسقط رأسها بمدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدتها إلى مستودع الأموات الرحمة بالبيضاء، أن جثة الإعلامية الشابة هاجر العدلوني، تم نقلها قبل قليل من يومه الأربعاء، من المستودع المذكور إلى مسقط رأسها بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدتها إلى مستودع الأموات الرحمة بالبيضاء، أن جثة الإعلامية الشابة هاجر العدلوني، تم نقلها قبل قليل من يومه الأربعاء، من المستودع المذكور إلى مسقط رأسها بمدينة فاس.

وأكدت الموفدة بأن الإعلامية المتوفاة، ستوارى الثرى اليوم بإحدى مقابر العاصمة العلمية، مشيرة إلى أن خبر وفاتها سقط كالصاعقة على أفراد أسرتها وخاصة والدتها التي دخلت في حالة هيستيرية.

تجدر الإشارة إلى أن هاجر العدلوني، فارقت الحياة بسبب تناولها لوجبة "مسمومة" بعد أيام فقط من عقد قرانها بشاب يعمل في مجال الإعلام الإلكتروني.