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بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 13:49 عــــاجل .. إنا لله و إنا إليه راجعون.. وفاة وزير مغربي سابق | بوليتيك
عــــاجل .. إنا لله و إنا إليه راجعون.. وفاة وزير مغربي سابق
كشفت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن الوزير السابق مولاي أحمد العراقي توفي يومه الأربعاء بعد صراع مع المرض.

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن الوزير السابق مولاي أحمد العراقي توفي يومه الأربعاء بعد صراع مع المرض.

و حسب مصادرنا، كان المرحوم التي تقلد عدة مناصب أبرزها وزير البيئة في حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، يعاني من مرض لم ينفع معه علاج.

واشتغل الراحل عن قرب في قطاع تدبير النفايات الطبية، و كان أحد الأطر الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، واشتغل وزيرا مكلفا بالبيئة في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، كما أنه كان مكلفا بصفته الوزارية في حكومة التناوب بالإشراف على النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية في مراكش سنة 2001.

 

 

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