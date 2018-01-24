بالصور.. هذا هو رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس متلبس بالخيانة الزوجية والفساد مع عشيقته أصغر رئيسة جماعة داخل شقة بالمحمدية ﻿

توصلت شوف تيفي بصورة لمصطفى الملوكي رئيس جماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان الذي ضبطته العناصر الأمنية بمدينة المحمدية مُتلبسا بالخيانة الزوجية ليلة أمس الثلاثاء، رفقة أصغر رئيسة بالجماعة

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بصورة لمصطفى الملوكي رئيس جماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان الذي ضبطته العناصر الأمنية بمدينة المحمدية مُتلبسا بالخيانة الزوجية ليلة أمس الثلاثاء، رفقة أصغر رئيسة بالجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم بن سليمان بإحدى الشقق بالمحمدية.

وأَضافت مصادرنا أن رئيس جماعة الفضالات البالغ من العمر 31 سنة، متزوج منذ سنة 2012 وأب لطفلين،و يُعد أصغر رئيس جماعة بالمغرب.

تجدر الإشارة، إلى أن زوجة الرئيس هي من أشعرت المصالح الأمنية بمكان تواجدهما حيث تم إاقاء القبض عليهما مُتلبسين بالخيانة الزوجية والفساد.