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القرعة تسفر عن مباريات حارقة في دوري الأمم الأوروبية

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 13:15 القرعة تسفر عن مباريات حارقة في دوري الأمم الأوروبية | سبور
القرعة تسفر عن مباريات حارقة في دوري الأمم الأوروبية
أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي تم إقرارها بدلا من المباريات الدولية الودية وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى كأس أوروبا 2020، عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا بطلة

شوف سبور

 

أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي تم إقرارها بدلا من المباريات الدولية الودية وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى كأس أوروبا 2020، عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا بطلة العالم بفرنسا وهولندا.

قرعة المسابقة الجديدة تفرض توزيع المنتخبات الأوروبية الـ 55 على أربع دوريات، بحسب تصنيف المنتخبات في 11أكتوبر 2017 أي بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2018، مع نظام ترفيع وتنزيل لأول وأدنى 4 منتخبات.

وصنفت منتخبات الدوري الأول على ثلاث مستويات ووضعت ألمانيا، البرتغال، بلجيكا وإسبانيا في المستوى الأول، فرنسا، انجلترا، سويسرا وإيطاليا في الثاني، وبولندا، إيسلندا، كرواتيا وهولندا في الثالث.

وبحسب هذا التوزيع، وقعت ألمانيا وفرنسا، وهولندا في المجموعة الأولى، فيما ضمت الثانية بلجيكا وسويسرا وإيسلندا، والثالثة البرتغال بطلة أوروبا وإيطاليا وبولندا، والرابعة، إسبانيا وانجلترا وكرواتيا.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه البطولة أقرت في مارس 2014 في عهد الرئيس السابق للإتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، وستنحصر بموجبها واعتبارا من 2018 معظم المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية، بحيث ستوزع على 16 مجموعة من 3 أو 4 منتخبات.

ويقام دور المجموعات في البطولة في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا.

كما يقام الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من الدور الأول بين 5 و9 يونيو 2019، من مباراتي نصف نهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم الأوروبية . 

 

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