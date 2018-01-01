هاالمعقول بدا...الفيفا تتفقد الملاعب المغربية المرشحة لاستقبال مباريات المونديال ﻿

تقوم لجنة من الإتحاد الدولي لكرة القدم شهر أبريل المقبل بزيارة تفقدية للمغرب للوقوف على مدى جاهزيته لإستضافة مونديال 2026، وكشف مولاي حفيظ العلمي

شوف سبور

تقوم لجنة من الإتحاد الدولي لكرة القدم شهر أبريل المقبل بزيارة تفقدية للمغرب للوقوف على مدى جاهزيته لإستضافة مونديال 2026، وكشف مولاي حفيظ العلمي

رئيس لجنة الترشيح أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في التأكد من مدى مطابقة ما ورد في ملف ترشيح المغرب مع ما هو موجود على أرض الواقع إذ ستبدأ بتفقد الملاعب التي تم ترشيحها ويتعلق الأمر بمركبات طنجة ومراكش وأكادير والرباط وفاس وتطوان وكذا البنيات التحتية بالمدن التي ستستضيف المباريات، وذلك حسب ما كشفته يومية الأحداث المغربية.

وأوضح العلمي أن المغرب يتوفر على عدة نقط إيجابية بإمكانها حسم الأمور لمصلحته أبرزها يتمثل في الإستقرار الذي تنعم به المملكة والذي يعد عنصرا أساسيا لتنظيم أي تظاهرة عالمية.