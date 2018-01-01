عاجل ومؤلم..الرضيع اللي تولد فوق التريبورتور بالصخيرات مات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الرضيع الذي ولد بالصخيرات في ظروف جد صعبة داخل دراجة نارية من نوع ''تريبورتور''، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى السويسي بالرباط.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الرضيع الذي ولد بالصخيرات في ظروف جد صعبة داخل دراجة نارية من نوع "تريبورتور"، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى السويسي بالرباط.

وأكد المصدر ذاته أن الظروف التي ولد فيها الرضيع والحالة المزرية التي كان عليها بعد الولادة كانت سببا في وفاته، مشيرا إلى أن أسرة الرضيع عبرت عن ألمها وحزنها الشديد خاصة أن الرضيع المتوفى هو الأول لوالدته.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الرضيع، كشفت لـ "شوف تيفي" سابقا عن معطيات مثيرة ومؤلمة، بخصوص الظروف التي ولد فيها بسبب غياب سيارة إسعاف.