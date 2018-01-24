فضيحة و بالصور.. هذه هي أصغر رئيسة جماعة حصلوها مع رئيس جماعة داخل شقة للفساد بالمحمدية ﻿

في جديد ضبط المصالح الأمنية لرئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان رفقة رئيس جماعة فضالات داخل شقة بالمحمدية، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بـ ''إكرام بوعبيد'' أصغر رئيسة جماعة

"شوف تيفي":

في جديد ضبط المصالح الأمنية لرئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان رفقة رئيس جماعة فضالات داخل شقة بالمحمدية، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بـ "إكرام بوعبيد" أصغر رئيسة جماعة بالمغرب.

وكانت إكرام بوعبيد البالغة من العمر حوالي 23 سنة، قد تمكنت من انتزاع رئاسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم ابن سليمان، قبل سنتين، عقب ترشحها باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية لتنال بذلك لقب أول وأصغر رئيسة جماعة بالمغرب، وأول امرأة تقود جماعة بإقليم ابن سليمان.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد ولدت ونشأت في منطقة أولاد علي الطوالع بإقليم ابن سليمان، وتربت في أسرة سياسية، حيث كان جدها أول رئيس لجماعة أولاد علي الطوالع، ثم خلفه والدها الذي تمكن من الحفاظ على منصبه كرئيس للجماعة لمدة 18 عاما.