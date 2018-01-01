عاجـــــل.. انفجار يهز ليبيا وهذه حصيلة القتلى ﻿

هز صباح يومه الأربعاء انفجار ضخم مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا بالقرب من مسجد ''بيعة الرضوان'' بمنطقة السلماني أسفر عن مقتل 41 قتيل و80 جريح.

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هز صباح يومه الأربعاء انفجار ضخم مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا بالقرب من مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني أسفر عن مقتل 41 قتيل و80 جريح.

وحسب ما كشفت عنه الوكالات الإخبارية، فإن سيارتان مُفخختان انفجرتا في محيط مقر للجوازات والجنسية قريب من مسجد "بيعة الرضوان" في مدينة بنغازي, بفارق 30 دقيقة, وتزامن التفجيران مع خروج المصلين من المسجد ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى نتيجة تجمع المواطنين في المكان عقب التفجير الأول.

وأفادت المصادر ذاتها، بمقتل آمر قوة التحري والقبض التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويدعى أحمد الفيتوري, وإصابة "آمر وحدة مكافحة الجوسسة في المخابرات الليبية العميد المهدي عبد العزيز الفلاح".