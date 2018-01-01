انفــــراد.. هاكيفاش تم القبض على أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متلبسة بالفساد مع عشيقها وهاشكون جاب البوليس + تطورات صادمة ﻿

في تطورات جديدة حول ضبظ أصغر رئيسة جماعة داخل شقة بالمحمدية رفقة رئيس جماعة الفضالات، يوم أمس الثلاثاء علمت ''شوف تيفي'' أن زوجة الرئيس مصطفى الملوكي هي من تقدمت بشكاية لدى العناصر الأمنية مُتهِمة

شوف تيفي

في تطورات جديدة حول ضبط أصغر رئيسة جماعة داخل شقة بالمحمدية رفقة رئيس جماعة الفضالات، يوم أمس الثلاثاء علمت "شوف تيفي" أن زوجة الرئيس مصطفى الملوكي هي من تقدمت بشكاية لدى العناصر الأمنية مُتهِمة زوجها بالخيانة الزوجية.

و كشفت مصادرنا ،أن زوجة الرئيس ترصدت زوجها وأبلغت العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان من أجل القبض عليهما مُتلبسين بالخيانة الزوجية والفساد ،مضيفة أنه تم فتح تحقيق مع المعنيين بالأمر بتهمة الفساد والخيانة والزوجية.

وألقت العناصر الأمنية بمدينة المحمدية القبض على إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة قروية تابعة لأولاد علي الطوالع بإقليم ابن سليمان وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة جمعة فضالات بـ بنسليمان ليلة البارحة في شقة سكنية بالمحمدية متلبسين بالفساد.