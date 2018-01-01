 انفــــراد.. هاكيفاش تم القبض على أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متلبسة بالفساد مع عشيقها وهاشكون جاب البوليس + تطورات صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره | مجتمع

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره

عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية | ثقافة و فنون

عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية

حارس مرمى سابق بفريق مغربي قتلوه في بلجيكا بـ 4 قرطاسات ويتموه على ولادو | حوادث و حقوق

حارس مرمى سابق بفريق مغربي قتلوه في بلجيكا بـ 4 قرطاسات ويتموه على ولادو

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية | مجتمع

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها

شاهد بالفيديو .. مبارك بوصوفة يسجل هدف في مرمى دبا الإمراتي من نقطة الجزاء | بووز

شاهد بالفيديو .. مبارك بوصوفة يسجل هدف في مرمى دبا الإمراتي من نقطة الجزاء

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الترجي التونسي 2-0 الميلان | بطولة الكأس الدولية | | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الترجي التونسي 2-0 الميلان | بطولة الكأس الدولية |

عاجل وبالصور.. في هذه اللحظات نقل جثة الإعلامية الشابة اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها إلى مسقط رأسها بمدينة فاس | مجتمع

عاجل وبالصور.. في هذه اللحظات نقل جثة الإعلامية الشابة اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها إلى مسقط

مسؤولون يكشفون حقيقة تلوث مياه الشرب المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله | مجتمع

مسؤولون يكشفون حقيقة تلوث مياه الشرب المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله

عــــاجل .. إنا لله و إنا إليه راجعون.. وفاة وزير مغربي سابق | بوليتيك

عــــاجل .. إنا لله و إنا إليه راجعون.. وفاة وزير مغربي سابق

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

انفــــراد.. هاكيفاش تم القبض على أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متلبسة بالفساد مع عشيقها وهاشكون جاب البوليس + تطورات صادمة

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 11:31 انفــــراد.. هاكيفاش تم القبض على أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متلبسة بالفساد مع عشيقها وهاشكون جاب البوليس + تطورات صادمة | مجتمع
انفــــراد.. هاكيفاش تم القبض على أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متلبسة بالفساد مع عشيقها وهاشكون جاب البوليس + تطورات صادمة
في تطورات جديدة حول ضبظ أصغر رئيسة جماعة داخل شقة بالمحمدية رفقة رئيس جماعة الفضالات، يوم أمس الثلاثاء علمت ''شوف تيفي'' أن زوجة الرئيس مصطفى الملوكي هي من تقدمت بشكاية لدى العناصر الأمنية مُتهِمة

شوف تيفي

 

في تطورات جديدة حول ضبط أصغر رئيسة جماعة داخل شقة بالمحمدية رفقة رئيس جماعة الفضالات، يوم أمس الثلاثاء علمت "شوف تيفي" أن زوجة الرئيس مصطفى الملوكي هي من تقدمت بشكاية لدى العناصر الأمنية مُتهِمة زوجها بالخيانة الزوجية.

و كشفت مصادرنا ،أن زوجة الرئيس ترصدت زوجها وأبلغت العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان من أجل القبض عليهما مُتلبسين بالخيانة الزوجية والفساد ،مضيفة أنه تم فتح تحقيق مع المعنيين بالأمر بتهمة الفساد والخيانة والزوجية.

وألقت العناصر الأمنية بمدينة المحمدية القبض على إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة قروية تابعة لأولاد علي الطوالع بإقليم ابن سليمان وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة جمعة فضالات بـ بنسليمان ليلة البارحة في شقة سكنية بالمحمدية متلبسين بالفساد.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فساد بوليتيك المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره | مجتمع

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية | مجتمع

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية

عاجل وبالصور.. في هذه اللحظات نقل جثة الإعلامية الشابة اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها إلى مسقط رأسها بمدينة فاس | مجتمع

عاجل وبالصور.. في هذه اللحظات نقل جثة الإعلامية الشابة اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها إلى مسقط رأسها بمدينة فاس

مسؤولون يكشفون حقيقة تلوث مياه الشرب المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله | مجتمع

مسؤولون يكشفون حقيقة تلوث مياه الشرب المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة نقل جثمان المنشطة الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها من مستودع الأموات بالدارالبيضاء إلى مسقط رأسها بمدينة فاس..شاهد صدمة الأب و الأم | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..لحظة نقل جثمان المنشطة الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها من مستودع الأموات بالدارالبيضاء إلى مسقط رأسها بمدينة فاس..شاهد صدمة الأب و الأم

فيديو جد مؤثر.. اللحظات الأخيرة من حياة المنشطة الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها على لسان والدها..شوفو آخر حاجة قالتها للأب ديالها اللي كيبكي و مصبرش بعد الصدمة | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر.. اللحظات الأخيرة من حياة المنشطة الإعلامية هاجر اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها على لسان والدها..شوفو آخر حاجة قالتها للأب ديالها اللي كيبكي و مصبرش بعد الصدمة

بالفيديو...نايضة أمام محكمة الاستئناف بفاس بعد غياب حامي الدين عن جلسة المحاكمة في قضية آيت الجيد...شعارات قوية وتصريحات مثيرة | خارج البلاطو

بالفيديو...نايضة أمام محكمة الاستئناف بفاس بعد غياب حامي الدين عن جلسة المحاكمة في قضية آيت الجيد...شعارات قوية وتصريحات مثيرة

-- فيديو جد مؤثر وبالدموع..أول خروج إعلامي صادم لأخ المنشطة الإعلامية اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها..مايمكنش ختي تموت بهاذ الطريقة والتحقيق راه مفتوح | خارج البلاطو

-- فيديو جد مؤثر وبالدموع..أول خروج إعلامي صادم لأخ المنشطة الإعلامية اللي ماتت بعد 3 أيام على زواجها..مايمكنش ختي تموت بهاذ الطريقة والتحقيق راه مفتوح

﻿

آخر المستجدات

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره | مجتمع
منذ 12 دقيقة

حصري..بعد البيدوفيل الفرنسي..مول الدجاج تحرش جنسيا بطفلة بالرباط..وهذا هو مصيره

عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية | ثقافة و فنون

عاجل ومؤلم.. فنان مغربي مات وهو كيغني فوق الخشبة بالبيضاء مع فرقة موسيقية

حارس مرمى سابق بفريق مغربي قتلوه في بلجيكا بـ 4 قرطاسات ويتموه على ولادو | حوادث و حقوق

حارس مرمى سابق بفريق مغربي قتلوه في بلجيكا بـ 4 قرطاسات ويتموه على ولادو

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها كايعيش خارج أرض الوطن +تفاصيل حصرية | مجتمع

صـــادم.. أصغر رئيسة جماعة اللي حصلوها مع عشيقها رئيس الجماعة في شقة فساد بالمحمدية مزوجة وراجلها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.