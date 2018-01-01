عاجل.. حامي الدين يغيب مرة أخرى عن الجلسة الخاصة بمقتل الطالب أيت الجيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عضو حزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي، غاب مرة أخرى عن جلسة يومه الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بفاس، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له للكشف عن

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عضو حزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي، غاب مرة أخرى عن جلسة يومه الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بفاس، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له للكشف عن خيوط وتفاصيل مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.

وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق وبعد غياب حامي الدين عن الجلسة، قرر تأجيل النظر في الملف إلى غاية 5 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن استدعاء حامي الدين للمثول أمام قاضي التحقيق باستنئافية فاس، جاء عقب ظهور شهود جدد في ملف مقتل الطالب أيت الجيد بن عيسى سنة 1993.

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